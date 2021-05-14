ДФС та прокуратура проводять обшуки у приміщеннях КП Київавтошляхміст

Співробітники ГУ ДФС в місті Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури розслідують кримінальне провадження щодо службових осіб КП Київавтошляхміст та групи підрядних комерційних підприємств у підозрі в ухиленні від оподаткування на суму 30 млн грн, що є особливо великим розміром.

Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці Державної фіскальної служби України.

Слідством встановлено, що службові особи КП Київавтошляхміст у взаємодії зі службовими особами підрядних комерційних підприємств в період 2019-2020 років сформували технічний податковий кредит з ПДВ, використовуючи компанії з ознаками ризиковості та транзитності.

— Щоденна робота над виявленням податкових правопорушень приносить свої результати. Запорукою цьому стали ефективні оперативні напрацювання ДФС та підсилення аналітичної складової у роботі служби, – зазначив голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник.

У межах кримінального провадження співробітниками ГУ ДФС в місті Києві проводяться 11 обшуків в приміщеннях КП Київавтошляхміст та підрядних комерційних підприємств для виявлення фінансової документації, що може свідчити про наявність кримінальних правопорушень.

Фото: Державна фіскальна служба