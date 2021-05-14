Кабмин ввело временное госрегулирование цен на бензин и дизель на период действия карантина.

Речь идет о предельных уровнях торговой надбавки к средней цене дизельного топлива — не выше 7 грн/литр и бензина — не выше 5 грн/литр.

Ограничение для сетей АЗС внесли в правительственное постановление №1236 от 9 декабря 2020 года.

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Минэкономики разработало проект постановления, согласно которому средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm), включающая таможенные платежи, должна рассчитываться на основании данных Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц/декаду.

Расчеты будет осуществлять Нафтогаз, который будет их предоставлять Минэкономики не позднее 3 числа каждого месяца. Ведомство, со своей стороны, будет публиковать средние цены одного литра дизеля и бензина до 5 числа каждого месяца.

— Введение правительством предельных торговых надбавок на топливо — это вынужденная и временная мера на период карантина. Это ответ на необоснованный рост цен на топливо в розничных сетях, – заявил глава Минэкономики Игорь Петрашко.

Он отметил, что правительство выступает за прозрачную конкуренцию на рынке, но и защищает простых потребителей , которые пострадали от карантина.

— Предельный размер торговой надбавки сделает невозможным манипуляцию ценами, стабилизирует рынок розничной торговли горючим и введет прозрачный механизм ценообразования, — добавил Петрашко.

Цены на топливо в Украине

Динамика средних цен на бензин с ноября 2020-го по март 2021-го неутешительная. Бензин 95-А подорожал на 4 грн — до более чем 28 грн за литр, дизель — также до 28 грн. Стремительно взлетела и стоимость автогаза — почти на 3 грн.

Именно поэтому правительство обратилось в Антимонопольный комитет, чтобы он проверил вероятность картельного сговора сетей АЗС.

26 марта Антимонопольный комитет Украины проанализировал розничные цены на топливо в сетях АЗС и пришел к выводу, что они завышены.