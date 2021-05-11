Кабмин ввел декларирование роста цен на топливо

Кабинет министров ввел декларирование роста цен на бензин и дизельное топливо более 1%.

Соответствующие изменения в постановлении №450, относительно стабилизации цен на социально значимые товары правительство приняло еще 22 апреля 2021 года.

Согласно ему, бензин марок А-92 и А-95, а также дизельное топливо внесены в перечень социально важных товаров.

Теневое топливо в Украине

Почти половина топлива на украинском рынке — нелегальная, поэтому сейчас является одной из главных дыр в государственном бюджете.

Из-за хитрых схем недобросовестных операторов, госбюджет в этом году может недополучить 22 млрд грн акцизов и НДС.

По мнению председателя парламентского Комитета по вопросам финансов Даниила Гетманцева, ситуация очень сложная.

Самая распространенная нелегальная схема заключается в добавление к топливу лакокрасочных растворителей, а также так называемой скрутки НДС.