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Факты / Украина
Тетяна Забожко |

Запад вряд ли защитит Украину, если та даст отпор РФ – исследование

загострення на донбасі

Украина может остаться без военной поддержки Запада, если решит прибегнуть к эскалации с Россией. Таков вывод Лондонского королевского колледжа и Ливерморской национальной лаборатории.

По условиям исследования 46 бывших и нынешних чиновников США и Европы смоделировали 32 реалистичных сценария, из которых группа из 17 экспертов выбрала 19 вариантов развития событий.

– На начальной фазе кризиса США и их союзники поддерживали Украину. Однако они добивались сдержанности Киева и не вмешивались в военный способ, чтобы отбить действия РФ против Украины, – говорится в исследовании.

В некоторых случаях, отмечают эксперты, демонстрация силы стран невольно ставила НАТО и Россию на грань войны, чего впоследствии им удалось избежать.

По убеждению специалистов, Украина и Запад на практике иначе понимают, что значит поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины.

– В условиях усуглубляющегося кризиса есть логические причины, почему украинские лидеры могут начать военное нападение, и будут расценивать его как отпор. Однако эти сценарии показывают, что, если Киев прибегнет к военным действиям, провоцирующим Россию, Запад вряд ли защитит Украину, – предполагают эксперты.

Источник: The Washington Post

Фото: УНИАН

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