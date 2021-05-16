Украина может остаться без военной поддержки Запада, если решит прибегнуть к эскалации с Россией. Таков вывод Лондонского королевского колледжа и Ливерморской национальной лаборатории.
По условиям исследования 46 бывших и нынешних чиновников США и Европы смоделировали 32 реалистичных сценария, из которых группа из 17 экспертов выбрала 19 вариантов развития событий.
– На начальной фазе кризиса США и их союзники поддерживали Украину. Однако они добивались сдержанности Киева и не вмешивались в военный способ, чтобы отбить действия РФ против Украины, – говорится в исследовании.
В некоторых случаях, отмечают эксперты, демонстрация силы стран невольно ставила НАТО и Россию на грань войны, чего впоследствии им удалось избежать.
По убеждению специалистов, Украина и Запад на практике иначе понимают, что значит поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины.
– В условиях усуглубляющегося кризиса есть логические причины, почему украинские лидеры могут начать военное нападение, и будут расценивать его как отпор. Однако эти сценарии показывают, что, если Киев прибегнет к военным действиям, провоцирующим Россию, Запад вряд ли защитит Украину, – предполагают эксперты.