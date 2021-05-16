Україна може залишитись без військової підтримки Заходу, якщо вирішить вдатись до ескалації з Росією. Таким є висновок Лондонського королівського коледжу та Ліверморської національної лабораторії.

За умовами дослідження 46 колишніх та теперішніх чиновників США та Європи змоделювали 32 реалістичних сценарії, із яких група із 17 експертів вибрала 19 варіантів розвитку подій.

– На початковій фазі кризи США та їхні союзники підтримували Україну. Однак вони домагалися стриманості Києва й не втручались у військовий спосіб, щоб відбити дії РФ проти України, – йдеться в дослідженні.

У деяких випадках, наголошують експерти, демонстрація сили країн мимоволі ставила НАТО й Росію на межу війни, чого згодом їм вдалося уникнути.

На переконання фахівців, Україна та Захід на практиці інакше розуміють, що означає підтримка суверенітету та територіальної цілісності України.