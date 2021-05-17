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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Регистрация ФЛП онлайн за минуту: как это работает в приложении Дія

Регистрация ФЛП онлайн за минуту: как это работает в приложении Дія

С 17 мая в приложении Дія появилась новая возможность — теперь украинцы могут зарегистрировать ФЛП в приложении Дія.

Обновления в электронном сервисе цифровых услуг представили во время презентации Diia Summit 2.0.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров подчеркнул, что эта услуга существенно упростит процесс рассмотрения заявки на регистрацию.

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Заместитель министра юстиции Украины Сергей Орлов отметил, что уже сегодня каждый может зарегистрировать бизнес в смартфоне, поскольку разработчики уже завершили тестирование пробной версии обновления в приложении Дія.

Новинки в приложении Дія

Недавно Минцифры анонсировало обновления в приложении Дія. Новые возможности предоставят возможность тратить меньше времени и усилий на пользование государственными услугами.

Среди новинок в Дії — как открыть ФЛП в смартфоне, изменение места регистрации онлайн, возможность льготной ипотеки для переселенцев и другие услуги.

Фото: Pexels

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