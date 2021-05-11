Как выглядит круглосуточная Большая стройка самой протяженной в Украине дороги

В Днепропетровской области в круглосуточном режиме проходят работы на трассе М-04 Знаменка — Луганск — Изварино.

Эта дорога является частью наиболее протяженного международного маршрута М- 30 Стрый — Изварино, который уже получил название Дорога Единства.

Ее в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка планируется открыть ко Дню Независимости Украины.

О том, как проходят работы на трассе М-04, сообщает пресс-служба Укравтодора.

В настоящий момент работы ведутся одновременно на участках: 72 — 151 км от границы с Кировоградской областью до Криничанского поста полиции, на 151 — 196 км от Криничанского поста полиции до городской черты Днепра, а также от Павлограда в направлении Донецкой области.

Дорожники выполняют фрезерование старого дорожного покрытия, расчищают обочины, обустраивают выравнивающий слой, укладывают верхний слой асфальта.

Также они устанавливают барьерные ограждения и наносят дорожную разметку.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы Большая стройка Кирилл Тимошенко сообщил, что строительство первой части объездной дороги Днепра, Южного обхода, должно завершиться ко Дню Независимости Украины.

Большая стройка обхода Днепра в активной фазе

В Днепре продолжается строительство первой в истории города объездной дороги, так называемого Южного обхода.

Работы проходят в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка и должны быть завершены ко Дню независимости Украины.