В Кременчуге стартовала Большая стройка нового моста через Днепр

В Кременчуге в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка началось возведение вантового моста через реку Днепр.

Мостовой переход решит транспортную проблему крупнейшего промышленного узла Полтавщины, сообщает пресс-служба Укравтодора.

— Новый мост с подходами будет строиться параллельно старому. На правом берегу Днепра он будет выходить на набережную и сливаться с трассой Н-08. Также будет построена развязка с возможностью съезда на Литературный переулок. На левом берегу мост будет заканчиваться на Большой набережной со съездом на Флотскую улицу, — говорится в сообщении службы.

Согласно плану программы Большая стройка, длина ансамбля нового вантового моста с подходами составит более 3 км. Искусственное сооружение будет иметь четыре полосы движения, по две в каждом направлении. За разработку проектной документации и реализацию проекта будет отвечать турецкая компания-подрядчик Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş.

Мостостроители уже начали установку пяти испытательных свай будущего моста на глубине 30 метров на левом берегу реки Днепр. Таким образом испытывается несущая способность свай, чтобы в будущем опоры моста выдержали проектную нагрузку. Аналогичные сваи установят и на правом берегу Днепра.

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По словам главы Укравтодора Александра Кубракова, сейчас пересечь реку Днепр в Кременчуге можно только по предаварийному Крюковскому мосту, построенному почти 150 лет назад. Он обеспечивает соединение как автомобильного, так и железнодорожного транспорта.

— Ближайшие к Кременчугу автомобильные мосты, которые отвечают условиям современного движения, находятся в радиусе 500 км. Именно поэтому, как и Запорожские мосты, мост в Кременчуге имеет не только региональное, но и общенациональное значение. Наша задача — завершить проект за три года, — рассказал Александр Кубраков.

Ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы Большая стройка Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрено ремонт и строительство 6 500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

Большая стройка

В конце апреля в рамках программы Владимира Зеленского состоялось открытие 6-полосного моста европейского качества через Хаджибейский лиман в Одесской области.

Глава Укравтодора Александр Кубраков отметил, что строительство не просто успешно завершено — команда смогла опередить график на 15 месяцев.