Этим может воспользоваться РФ: Кулеба прокомментировал отношения с Молдовой на фоне похищения Чауса

Украина и Молдова не должны ссориться на фоне ситуации с судьей Николаем Чаусом.

Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что официальный визит главы МИД Молдовы Аурелиу Чокой совпал с с обнародованием судьей Чаусом видеозаписи.

По мнению Дмитрия Кулебы, ситуация с делом Николая Чауса может быть использована третьей стороной, намекая на РФ.

— Видеозапись судьи Чауса является вновь открывшимся обстоятельством по делу, и она требует дополнительного анализа. Это меняет картинку, о чем последние недели активно писали прежде молдавские и в значительной степени пророссийские СМИ, навязывая другую картину реальности, — заверил министр.

Ранее президент Молдовы Майя Санду открыто выразила возмущение похищением в Кишиневе скандально известного украинского судьи Николая Чауса.

Дело судьи Чауса

В 2016 году судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус был обвинен во взяточничестве.

Тогда СМИ сообщали, что за $150 тыс. он обещал вынести “нужное решение” по делу о торговле наркотиками.

Позже стало известно, что полученные деньги Николай Чаус прятал в стеклянных банках, которые закапывал на своем огороде.

Пока Верховная Рада колебалась относительно выдачи разрешения на задержание, скандальный судья успел покинуть Украину.

На своем самолете он прилетел в Кишинев, однако молдавский суд отклонил просьбу Чауса о предоставлении ему политического убежища: после этого за дело взялись его адвокаты.

В Украине Николаю Чаусу грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас место пребывания украинского судьи неизвестно.