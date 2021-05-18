Этим может воспользоваться РФ: Кулеба прокомментировал отношения с Молдовой на фоне похищения Чауса

Украина и Молдова не должны ссориться на фоне ситуации с судьей Николаем Чаусом.
Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Он отметил, что официальный визит главы МИД Молдовы Аурелиу Чокой совпал с с обнародованием судьей Чаусом видеозаписи.
По мнению Дмитрия Кулебы, ситуация с делом Николая Чауса может быть использована третьей стороной, намекая на РФ.
— Видеозапись судьи Чауса является вновь открывшимся обстоятельством по делу, и она требует дополнительного анализа. Это меняет картинку, о чем последние недели активно писали прежде молдавские и в значительной степени пророссийские СМИ, навязывая другую картину реальности, — заверил министр.
Ранее президент Молдовы Майя Санду открыто выразила возмущение похищением в Кишиневе скандально известного украинского судьи Николая Чауса.
Дело судьи Чауса
В 2016 году судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус был обвинен во взяточничестве.
Тогда СМИ сообщали, что за $150 тыс. он обещал вынести “нужное решение” по делу о торговле наркотиками.
Позже стало известно, что полученные деньги Николай Чаус прятал в стеклянных банках, которые закапывал на своем огороде.
Пока Верховная Рада колебалась относительно выдачи разрешения на задержание, скандальный судья успел покинуть Украину.
На своем самолете он прилетел в Кишинев, однако молдавский суд отклонил просьбу Чауса о предоставлении ему политического убежища: после этого за дело взялись его адвокаты.
В Украине Николаю Чаусу грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас место пребывания украинского судьи неизвестно.