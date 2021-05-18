Цим може скористатися РФ: Кулеба прокоментував стосунки з Молдовою на тлі викрадення Чауса

Україна і Молдова не повинні сваритися на тлі ситуації із суддею Миколою Чаусом.

Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що офіційний візит очільника МЗС Молдови Ауреліу Чокой збігся з з оприлюдненням суддею Чаусом відеозапису.

На думку Дмитра Кулеби, ситуація зі справою Миколи Чауса може бути використана третьою стороною, натякаючи на РФ.

– Відеозапис судді Чауса є нововиявленою обставиною у справі, і він вимагає додаткового аналізу. Це змінює картинку того, про що останні тижні активно писали насамперед молдавські і значною мірою проросійські ЗМІ, нав’язуючи іншу картину реальності, – запевнив міністр.

Раніше президент Молдови Майя Санду відкрито висловила обурення викраденням в Кишиневі скандально відомого українського судді Миколи Чауса.

Справа судді Чауса

У 2016 році суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус був звинувачений у хабарництві.

Тоді ЗМІ повідомляли, що за $150 тис. він обіцяв винести “потрібне рішення” у справі про торгівлю наркотиками.

Пізніше стало відомо, що отримані гроші Микола Чаус ховав у скляних банках, які закопував на своєму городі.

Поки Верховна Рада вагалася щодо дозволу на затримання, скандальний суддя встиг покинути Україну.

На своєму літаку він прилетів до Кишинева, однак молдовський суд відхилив прохання Чауса про надання йому політичного притулку: після цього за справу взялися його адвокати.

В Україні Миколі Чаусу загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі місце перебування українського судді невідоме.