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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубник |

Шмыгаль внес в Раду представления о назначении трех министров — кандидаты

Денис Шмигаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представления о назначении трех министров. Он предложил кандидатуры на вакантные должности руководителей Минэкономики, Минздрава и Мининфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Ольга Куришко, передают СМИ.

Кандидатуры Шмыгаля:

  • Алексей Любченко — первый вице-премьер-министр, министр экономики;
  • Александр Кубраков — министр инфраструктуры;
  • Виктор Ляшко — министр здравоохранения.
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По информации, глава правительства внес эти кандидатуры по предложению фракции Слуга народа.

Кадровые изменения в правительстве

Во время заседания Верховной Рады Украины 18 мая парламентарии проголосовали за увольнение трех министров.

Свои должности оставили Владислав Криклий, Игорь Петрашко и Максим Степанов.

Подробнее о кадровых изменениях в Кабмине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: РБК-Украина

Фото: Depositphotos

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