Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представления о назначении трех министров. Он предложил кандидатуры на вакантные должности руководителей Минэкономики, Минздрава и Мининфраструктуры.
Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Ольга Куришко, передают СМИ.
Кандидатуры Шмыгаля:
- Алексей Любченко — первый вице-премьер-министр, министр экономики;
- Александр Кубраков — министр инфраструктуры;
- Виктор Ляшко — министр здравоохранения.
По информации, глава правительства внес эти кандидатуры по предложению фракции Слуга народа.
Кадровые изменения в правительстве
Во время заседания Верховной Рады Украины 18 мая парламентарии проголосовали за увольнение трех министров.
Свои должности оставили Владислав Криклий, Игорь Петрашко и Максим Степанов.
Подробнее о кадровых изменениях в Кабмине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.