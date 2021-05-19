Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представления о назначении трех министров. Он предложил кандидатуры на вакантные должности руководителей Минэкономики, Минздрава и Мининфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Ольга Куришко, передают СМИ.

Кандидатуры Шмыгаля:

Алексей Любченко — первый вице-премьер-министр, министр экономики;

Александр Кубраков — министр инфраструктуры;

Виктор Ляшко — министр здравоохранения.

По информации, глава правительства внес эти кандидатуры по предложению фракции Слуга народа.

Кадровые изменения в правительстве

Во время заседания Верховной Рады Украины 18 мая парламентарии проголосовали за увольнение трех министров.

Свои должности оставили Владислав Криклий, Игорь Петрашко и Максим Степанов.

Подробнее о кадровых изменениях в Кабмине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.