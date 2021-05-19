Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання щодо призначення трьох міністрів. Він запропонував кандидатури на вакантні посади очільників Мінекономіки, МОЗ та Мінінфраструктури.
Про це повідомила прес-секретар прем’єр-міністра Ольга Куришко, передають ЗМІ.
Кандидатури Шмигаля:
- Олексій Любченко – перший віце-прем’єр-міністр, міністр економіки;
- Олександр Кубраков – міністр інфраструктури;
- Віктор Ляшко – міністр охорони здоров’я.
За інформацією, очільник уряду вніс ці кандидатури за пропозицією фракції Слуга народу.
Кадрові зміни в уряді
Під час засідання Верховної Ради України 18 травня парламентарі проголосували за звільнення трьох міністрів.
Свої посади полишили Владислав Криклій, Ігор Петрашко та Максим Степанов.
Детальніше про кадрові зміни у Кабміні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.