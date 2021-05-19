Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання щодо призначення трьох міністрів. Він запропонував кандидатури на вакантні посади очільників Мінекономіки, МОЗ та Мінінфраструктури.

Про це повідомила прес-секретар прем’єр-міністра Ольга Куришко, передають ЗМІ.

Кандидатури Шмигаля:

Олексій Любченко – перший віце-прем’єр-міністр, міністр економіки;

Олександр Кубраков – міністр інфраструктури;

Віктор Ляшко – міністр охорони здоров’я.

За інформацією, очільник уряду вніс ці кандидатури за пропозицією фракції Слуга народу.

Кадрові зміни в уряді

Під час засідання Верховної Ради України 18 травня парламентарі проголосували за звільнення трьох міністрів.

Свої посади полишили Владислав Криклій, Ігор Петрашко та Максим Степанов.

Детальніше про кадрові зміни у Кабміні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.