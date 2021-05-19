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Факти / Україна / Політика
Людмила Грубник |

Шмигаль вніс до Ради подання про призначення трьох міністрів – кандидати

Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання щодо призначення трьох міністрів. Він запропонував кандидатури на вакантні посади очільників Мінекономіки, МОЗ та Мінінфраструктури.

Про це повідомила прес-секретар прем’єр-міністра Ольга Куришко, передають ЗМІ.

Кандидатури Шмигаля:

  • Олексій Любченко – перший віце-прем’єр-міністр, міністр економіки;
  • Олександр Кубраков – міністр інфраструктури;
  • Віктор Ляшко – міністр охорони здоров’я.
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За інформацією, очільник уряду вніс ці кандидатури за пропозицією фракції Слуга народу.

Кадрові зміни в уряді

Під час засідання Верховної Ради України 18 травня парламентарі проголосували за звільнення трьох міністрів.

Свої посади полишили Владислав Криклій, Ігор Петрашко та Максим Степанов.

Детальніше про кадрові зміни у Кабміні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Depositphotos

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