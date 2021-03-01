Украина может получить очередной транш от Международного валютного фонда уже в 2021 году, но для этого в стране необходимо принять некоторые законопроекты.
Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.
— Мы ожидаем, что получим в этом году транш МВФ. У нас программа рассчитана на $5 млрд. $2,1 млрд мы уже получили, — уточнил Олег Устенко.
Что касается необходимых изменений в законодательстве страны, то речь идет о судебной реформе и обеспечении функционирования антикоррупционной инфраструктуры.
Транш от МВФ
В феврале глава НБУ Кирилл Шевченко назвал условие получения Украиной очередного транша от МВФ.
Для этого нужно решить проблемные вопросы в фискальной, энергетической и антикоррупционной сферах.
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Источник: Украина 24, Офис президента