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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Грубнік |

Украина ожидает транш от МВФ в 2021 году: в Офисе президента назвали условия

Украина может получить очередной транш от Международного валютного фонда уже в 2021 году, но для этого в стране необходимо принять некоторые законопроекты.

Долари, кредит МВФ

Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

— Мы ожидаем, что получим в этом году транш МВФ. У нас программа рассчитана на $5 млрд. $2,1 млрд мы уже получили, — уточнил Олег Устенко.

Что касается необходимых изменений в законодательстве страны, то речь идет о судебной реформе и обеспечении функционирования антикоррупционной инфраструктуры.

Транш от МВФ

В феврале глава НБУ Кирилл Шевченко назвал условие получения Украиной очередного транша от МВФ.

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Для этого нужно решить проблемные вопросы в фискальной, энергетической и антикоррупционной сферах.

Подробнее о траншах Украине от МВФ читайте на Фактах ICTV.

Источник: Украина 24, Офис президента

Фото: Dreamstime

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