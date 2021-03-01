Украина может получить очередной транш от Международного валютного фонда уже в 2021 году, но для этого в стране необходимо принять некоторые законопроекты.

Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

— Мы ожидаем, что получим в этом году транш МВФ. У нас программа рассчитана на $5 млрд. $2,1 млрд мы уже получили, — уточнил Олег Устенко.

Что касается необходимых изменений в законодательстве страны, то речь идет о судебной реформе и обеспечении функционирования антикоррупционной инфраструктуры.

Транш от МВФ

В феврале глава НБУ Кирилл Шевченко назвал условие получения Украиной очередного транша от МВФ.

Для этого нужно решить проблемные вопросы в фискальной, энергетической и антикоррупционной сферах.

Подробнее о траншах Украине от МВФ читайте на Фактах ICTV.

Источник: Украина 24, Офис президента