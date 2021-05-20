Народні депутати під час позачергового пленарного засідання 20 травня ухвалили у першому читанні законопроект №4367, що стосується корпоративного управління у банках. За проголосували 258 нардепів.

Ухвалення цього закону є необхідним для оновлення меморандуму з МВФ.

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій зазначив, що цей законопроект визначає зміни до законів про банківську діяльність і Нацбанк.

— Це комплексний закон, який визначає зміни до структури капіталу, удосконалення корпоративного управління, ліцензування, істотну участь, певні новації в питаннях ризик-менеджменту 一 запровадження системи оцінки адекватності внутрішнього капіталу, ліквідності, 一 пояснив Гелетій.

Метою цього закону є правове забезпечення захисту законних інтересів вкладників і клієнтів банків, сталого розвитку і стабільності банківської системи, а також створення сприятливих умов для розвитку економіки України і належного конкурентного середовища на фінансовому ринку.

Головні зміни до законопроекту про банківську діяльність:

зміцнення корпоративного управління в банках через посилення відповідальності ради та правління за ухвалені рішення, установлення додаткових вимог до членів ради та правління банку, зокрема щодо колективної придатності кожного з органів управління (ради та правління);

підвищення вимог до організації системи внутрішнього контролю, зокрема управління ризиками;

запровадження нової структури капіталу банку та встановлення вимог до достатності ліквідності;

розширення повноважень Нацбанку у сфері нагляду через здійснення ризик-орієнтованого нагляду, забезпечення оперативного реагування на погіршення стану платоспроможності та ліквідності банку.

Також статут банку повинен відповідати вимогам Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України Про акціонерні товариства, цього Закону та інших законів України.

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Умови для траншу МВФ

Радник президента України з економічних питань Олег Устенко назвав умову для траншу МВФ.

За його словами, щоб отримати кошти від Міжнародного валютного фонду, необхідно внести зміни у законодавство.

Йдеться про судову реформу та антикорупційну інфраструктуру.