Україна до 2023 року планує повністю відмовитися від електроенергії з РФ і Білорусі – Кулеба

Україна планує повністю від’єднатися від російської і білоруської електромережі до 2023 року.

Про це в ефірі програми Право на владу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, зазначивши, що після цього Україна повинна інтегруватися в електричну мережу Європейського Союзу.

– Наша мета, до якої ми рухаємося і над якою наполегливо працюємо, у 2023 році взагалі відрізатися від електромереж Російської Федерації та Білорусі, після чого інтегруватися у європейську, об’єднавши наші електромережі. Тоді ніхто нічого фізично не зможе купити. Тому щодо цього питання у нас є план дій, – запевнив Кулеба.

Заборона імпорту електроенергії

26 травня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до України.

Згідно з документом, забороняється імпорт електроенергії до 1 жовтня 2021 року з боку держав, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства. Ймовірно, заборону можуть продовжити і після цієї дати.