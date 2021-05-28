Киев впервые вошел в 100 лучших городов мира

Киев впервые попал в рейтинг 100 лучших городов мира. Столица Украины заняла 87 место, опередив австралийский Перт, немецкий Ганновер, белорусский Минск и венгерский Будапешт. Рейтинг составила международная компания Resonance.

В первую пятерку попали Лондон, Нью-Йорк, Париж, Москва и Токио. Составители рейтинга отметили, что Киеву удалось попасть в топ-100 благодаря уникальным памятникам архитектуры, в частности Киево-Печерской Лавре, Софийскому и Владимирскому соборах, Михайловскому Златоверхому монастырю.

При заключении рейтинга учитывались такие критерии, как развитие бизнеса и инфраструктуры, доступность общественного транспорта, безопасность, наличие культурных заведений. В 2020 году Киеву досталась 139 строчка рейтинга.

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Ремонт Крещатике в Киеве

Главную улицу Киева планируют капитально обновить и отремонтировать. В частности, в планах — замена тротуарной плитки на Крещатике, ремонт в подземных переходах, замена освещения, а также озеленение.

Подробнее, как пройдет ремонт Крещатика, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: bestcities.org