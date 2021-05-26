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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Крещатик планируют капитально отремонтировать: что изменят за 741 млн грн

Крещатик планируют капитально отремонтировать: что изменят за 741 млн грн

В Киеве коммунальная корпорация КГГА Киевавтодор объявила тендер на капитальный ремонт Крещатика и оценила стоимость работ в 741 млн грн.

Ремонт должен завершиться до конца 2023, а аукцион запланирован на 30 июля 2021 года.

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За эти средства собираются заменить плитку на тротуарах на гранитные плиты 10 см толщиной.

Такими плитами облицуют парапеты и лестницы, а также установят декоративные шары из гранита.

В ходе работ запланирован также капитальный ремонт двух подземных переходов на углу Крещатика и Прорезной и возле Майдана Независимости.

На некоторых выходах из подземного перехода установят специальные подъемники для людей с инвалидностью, а также заменят освещение и водоотведение.

Крещатик в частности собираются озеленить каштанами.

Модернизация хрущевок

К 2040 году в столице перестроят все хрущевки.

Глава коммунальной организации Института Генерального плана города Киева Сергей Борневецкий заявил, что программа предусматривает реконструкцию и утепление зданий с надстройкой одного-двух этажей.

Фото: Depositphotos

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