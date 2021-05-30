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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

Украинскую вакцину против Covid-19 представят в сентябре

Віктор Ляшко

Украинские специалисты которые готовят к выпуску вакцину против коронавируса, должны представить свои отчеты уже в этом году.

— В сентябре 2021 должны презентовать отчеты те, кто получил финансирование из Национального фонда исследований — институты Сибирный (ред. Институт биологии клетки НАНУ, который возглавляет академик Андрей Сибирный) и Комиссаренко. (Ред. Институт биохимии им. А. В. Палладина НАНУ, который возглавляет академик Сергей Комиссаренко), — сказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

Он добавил, что государство не вкладывало деньги в разработку вакцины, которую совместно проводят две частные компании и коллектив украинских ученых.

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Украина уже получила 1,2 млн доз CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech из запланированных 1,9 млн. Последний транш вакцины CoronaVac ожидается в размере 700 тыс. доз. Когда это произойдет, пока не сообщается. В Украине вакцину зарегистрировали 9 марта 2021.

Что известно об этой вакцине, насколько она эффективна и сколько стоит, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Минздрав

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