Українську вакцину проти Covid-19 представлять у вересні

Українські розробники які готують до випуску вакцину проти коронавірусу, мають представити свої звіти вже цьогоріч.

– У вересні 2021 року мають презентувати звіти ті, хто отримав фінансування з Національного фонду досліджень – інститути Сибірного (Інститут біології клітини НАНУ, який очолює академік Андрій Сибірний, – Ред.) і Комісаренка. (Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАНУ, який очолює академік Сергій Комісаренко, – Ред.), – сказав глава МОЗ Віктор Ляшко.

Він додав, що держава не вкладала гроші в розробку вакцини, яку спільно проводять дві приватні компанії і колектив українських вчених.

Україна вже отримала 1,2 млн доз CoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech з законтрактованих 1,9 млн. Останній транш вакцини CoronaVac очікується у розмірі 700 тис. доз. Коли це станеться, поки що не повідомляється. В Україні вакцину зареєстрували 9 березня 2021 року.

Що відомо про цю вакцину, яка ефективність та ціна, читайте у матеріалі Фактів ICTV.