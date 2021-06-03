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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Дело ПриватБанка: экс-председателя правления Дубилета заочно арестовали

Олександр Дубілет

Бывшего главу правления ПриватБанка Александра Дубилета заочно арестовали, а также объявили в международный розыск. Такое решение 2 июня принял Верховный антикоррупционный суд Украины.

По решению суда, подозрение, которое объявили Дубилету, является полностью обоснованным.

Следственный судья выбрал Дубилету меру пресечения в виде содержания под стражей. Поскольку подозреваемый сейчас находится за границей, арест назначили заочно.

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В чем подозревают Александра Дубилета

В конце марта Александра Дубилета объявило в розыск Национальное антикоррупционное бюро. Он подозревается в растрате более 8 млрд грн, принадлежавших ПриватБанку.

В феврале Дубилету и другим экс-чиновникам банка предъявили злоупотребление служебным положением, в частности фальсификацию документов, которая привела к потере 136 млн грн.

Тогда генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что должностные лица осознавали, что компания вскоре перейдет в собственность государства, и поэтому решили растратить средства с помощью преступного плана.

Источник: Центр противодействия коррупции

Фото: УНИАН

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