10 июня в Украине состоится бесплатная онлайн-конференция SEO Day.

Участники смогут узнать, как оптимизировать свой сайт для целевого трафика в 2021 году, а также какие знания и инструменты поисковой оптимизации являются незаменимыми.

Чтобы максимально погрузиться в SEO, линкбилдинг и алгоритмы Google, академия интернет-маркетинга WebPromoExperts собрала 14 топовых экспертов, каждый из которых готовит информацию в формате “просто о сложном”.

– Благодаря этому каждый начинающий сможет освоить все новые и незаменимые инструменты. Слушателей ждут восемь насыщенных часов обучения, данных исследований, трендов, ответов на вопросы, и, главное, личного опыта от каждого спикера, которые поделятся лучшими кейсами из своей практики о том, что сработало, а что – нет, – отмечают организаторы.

Спикерами конференции станут:

Игорь Рудник (руководитель Referr.ru, collaborator.pro),

Сергей Кокшаров (независимый эксперт по SEO-продвижению, автор блога devaka.ru),

Виктор Карпенко (руководитель компании SeoProfy),

Владислав Моргун (SEO-специалист в ЛУН & Flatfy),

Светлана Величко (основатель агентства Links-Stream),

Максим Федорук (Head of SEO в Фокстрот),

Игорь Шулежко (co-owner в Rankup.agency) и другие.

О чем будут доклады:

Какие ссылки работают в 2021 году (кейсы)?

Что проверить по техничке, чтобы не унывать.

Почему софт для SEO-аудита не показывает всю картину (кейс – как бот разогнал инфраструктуру до $40 тыс.).

Очевидное – неочевидное (инсайты, которые можно получить в процессе линкбилдинга).

Google Page Experience Update.

SCRUM для SEO команды.

Как донести владельцу бизнеса ценность деятельности SEO-специалиста.

Форматы участия:

Бесплатно – онлайн с возможностью задать вопрос спикеру в прямом эфире и принять участие в розыгрыше подарков от спонсоров WebPromoExperts, Webpromo, Collaborator, Seranking.

– онлайн с возможностью задать вопрос спикеру в прямом эфире и принять участие в розыгрыше подарков от спонсоров WebPromoExperts, Webpromo, Collaborator, Seranking. Приобретая запись по 500 грн (в день конференции – 800 грн) – участник получит все, что есть в бесплатном формате конференции, с возможностью посмотреть конференцию и презентации в любое удобное время, а также запись презентации прошлого SEO Day.

Зарегистрироваться для участия можно на сайте WebPromoExperts.

Ежегодная конференция Apple

7 июня в 20.00 начнется ежегодная конференция Apple для разработчиков WWDC 2021. Она продлится до 11 июня. Трансляцию можно посмотреть на YouTube.

На WWDC Apple представит новые версии операционных систем для смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков, смарт-часов и телевизоров. Эксперты ожидают официальный анонс iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, watchOS 8 и tvOS 15.

Также говорят о выходе homeOS – операционной системы для умных колонок компании.