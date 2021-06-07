10 червня в Україні відбудеться безкоштовна онлайн-конференція SEO Day.

Учасники зможуть дізнатися, як оптимізувати свій сайт для цільового трафіку в 2021 році, а також які знання та інструменти пошукової оптимізації є незамінними.

Щоб максимально поринути в SEO, лінкбілдінг й алгоритми Google, академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts зібрала 14 топових експертів, кожен із яких готує інформацію в форматі “просто про складне”.

– Завдяки цьому кожен початківець зможе опанувати всі нові й незамінні інструменти. Слухачів чекають вісім насичених годин навчання, даних досліджень, трендів, відповідей на запитання, і, головне, особистого досвіду від кожного спікера, які поділяться найкращими кейсами зі своєї практики про те, що спрацювало, а що – ні, – наголошують організатори.

Спікерами конференції стануть:

Ігор Рудник (керівник Referr.ru, collaborator.pro),

Сергій Кокшаров (незалежний експерт із SEO-просування, автор блогу devaka.ru),

Віктор Карпенко (керівник компанії SeoProfy),

Владислав Моргун (SEO-спеціаліст у ЛУН & Flatfy),

Світлана Величко (засновник агентства Links-Stream),

Максим Федорук (Head of SEO у Фокстрот),

Ігор Шулежко (co-owner в Rankup.agency) та інші.

Про що будуть доповіді:

Які посилання працюють у 2021 році (кейси)?

Що перевірити за технічкою, щоб не сумувати.

Чому софт для SEO-аудиту не показує всю картину (кейс – як бот розігнав інфраструктуру до $40 тис.).

Очевидне – неочевидне (інсайти, які можна отримати в процесі лінкбілдінгу).

Google Page Experience Update.

SCRUM для SEO команди.

Як донести власнику бізнесу цінність діяльності SEO-фахівця.

Формати участі:

Безкоштовно – онлайн із можливістю поставити запитання спікеру в прямому ефірі та взяти участь у розіграші подарунків від спонсорів WebPromoExperts, Webpromo, Collaborator, Seranking.

– онлайн із можливістю поставити запитання спікеру в прямому ефірі та взяти участь у розіграші подарунків від спонсорів WebPromoExperts, Webpromo, Collaborator, Seranking. Придбавши запис за 500 грн (у день конференції – 800 грн), учасник отримає все, що є в безкоштовному форматі конференції, із можливістю переглянути конференцію й презентації в будь-який зручний час, а також запис презентації минулого SEO Day.

Зареєструватися для участі можна на сайті WebPromoExperts.

Щорічна конференція Apple

7 червня о 20.00 почнеться щорічна конференція Apple для розробників WWDC 2021. Триватиме вона до 11 червня. Трансляцію можна подивитися на YouTube.

На WWDC Apple представить нові версії операційних систем для смартфонів, планшетів, комп’ютерів, ноутбуків, смарт-годинників і телевізорів. Експерти очікують на офіційний анонс iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, watchOS 8 і tvOS 15.

Також говорять про вихід homeOS – операційної системи для розумних колонок компанії.