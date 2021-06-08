В Украине проведут масштабную инвентаризацию лесов. Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский во время форума Украина 30. Экология.

К таким мерам в ведомстве прибегнут, потому что сейчас пользуются данными шестилетней давности.

– По площади, которая покрыта лесами, Украина занимает одно из последних мест в Европе. Это – 15,9% по состоянию на 2015 год. Цифры примерно коррелируются с теми, что есть сегодня, но, чтобы точно дать обществу информацию, мы проведем масштабную инвентаризацию украинских лесов, – отметил Роман Абрамовский.

Во время инвентаризации определят видовой состав, площади, объем древесины по каждому из участков, которые исследуются, проблемы, которые существуют в отрасли.

Сейчас в министерстве уже разработали порядок инвентаризации.

– Это абсолютно европейская, лучшая практика, – сообщил министр.

Восстановление лесов в Луганской области

В июне председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай презентовал программу восстановления лесов области.

Для этого, по его мнению, необходимо обучить специалистов, разработать технологию высадки леса и переработки лесоматериалов, провести селекционные исследования, создать питомники для выращивания районированных сортов.

В прошлом году в пожарах в области сгорело около 30 тыс. га лесов.

Подробнее о восстановлении лесов в Луганской области читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Роман Абрамовский