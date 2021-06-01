Работаем над стратегией восстановления сгоревшего леса — Сергей Гайдай

Тему восстановления лесов Луганщины и в целом озеленения области Сергей Гайдай видит кластером, включающим несколько направлений.

Это – подготовка специалистов, в том числе обучение студентов, разработка технологий высадки леса и переработки лесоматериалов, селекционные исследования, создание питомников для выращивания районированных сортов.

Об этом заявил в блоге на Лиге глава ОГА и ВГА Луганщины Сергей Гайдай.

Он напомнил, что в прошлогодних пожарах в области сгорело около 30 тыс. гектаров.

— Это – серьезная угроза для региона. Наше лесохозяйство отличается от других территорий. Здесь – песчаные почвы, и леса сами по себе почти не растут. Практически все они в свое время были высажены искусственно. 70 лет назад на их месте была голая степь, — подчеркнул Гайдай.

По его словам, степь вернется, если не восстановить утраченный зеленый покров. А это – угроза изменения климата и опустошающих песчаных бурь.

— Работаем над стратегией восстановления утраченных насаждений и в целом – озеленения области. Создали рабочую группу. Включили туда международных экспертов, в том числе из стран, имеющих опыт противодействия последствиям пожаров. Искренне благодарны друзьям со всей Украины, которые предлагают помощь в высадке лесных участков, — заявил Сергей Гайдай.

Он отдельно отметил внимание к проблеме, которое проявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

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Пребывая на КПВВ Станица Луганская, глава эстонского правительства объявила о намерениях своей страны помочь Луганской области в реновации лесов после пожаров. Речь идет о финансировании на приобретение около 70 тыс. саженцев.

Гайдай отметил важность системного озеленения области.

— Необходимо предложить стратегический план, с четким зонированием области. Определить территории, на которых будет вырезан горельник. Их засадим заново. Некоторые участки, по оценкам экологов, восстановятся природным путем. На возрождение же сгоревшего леса понадобится до 20 лет, — подчеркнул глава Луганщины.

По его мнению, важно предусмотреть возможности для переработки утраченного леса, обозначив места, где целесообразно установить линии по производству пеллет для котельных школ, детских садов, бюджетных организаций.

Лесные пожары на Луганщине: чиновники предстанут перед судом

Чиновники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям предстанут перед судом по делу о лесных пожарах в Луганской области, которые произошли в июле 2020 года. По материалам следствия, сотрудники ГСЧС подделывали соответствующую документацию о тушении и не приезжали на вызовы.

Чтобы избежать ответственности за бездействие, чиновники добавляли в акты данные о технике, личностном составе и руководителях, которые якобы привлекались к тушению.

Фото: Сергій Гайдай