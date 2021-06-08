В Україні проведуть масштабну інвентаризацію лісів. Про це повідомив міністр захисту довкілля і природних ресурсів Роман Абрамовський під час форуму Україна 30. Екологія.

До таких заходів у відомстві вдадуться тому, що наразі послуговуються даними шестирічної давнини.

– За площею, що покрита лісами, Україна посідає одне з останніх місць в Європі. Це – 15,9% станом на 2015 рік. Цифри приблизно корелюються із тими, що є сьогодні, але, щоб точно дати суспільству інформацію, ми проведемо масштабну інвентаризацію українських лісів, – зазначив Роман Абрамовський.

Під час інвентаризації визначать видовий склад, площі, обсяг деревини за кожною із ділянок, що досліджуються, проблеми, які існують у галузі.

Наразі в міністерстві вже розробили порядок інвентаризації.

– Це абсолютно європейська, краща практика, – повідомив міністр.

Відновлення лісів у Луганській області

У червні голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай презентував програму відновлення лісів області.

Для цього, на його переконання, необхідно навчити фахівців, розробити технологію висадки лісу й переробки лісоматеріалів, провести селекційні дослідження, створити розплідники для вирощування районованих сортів.

Торік у пожежах в області згоріло близько 30 тис. га лісів.

Детальніше про відновлення лісів у Луганській області читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Роман Абрамовський