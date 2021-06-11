Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины. Его подозревают в работе на боевиков “ДНР”.
Он собирал различную информацию о ВСУ с целью передачи ее своим кураторам.
— По заданию кураторов злоумышленник собирал и передавал информацию о местах дислокации, силах и средствах одной из аэромобильных бригад ВСУ, которая участвует в проведении операции Объединенных сил. Он также выражал готовность к проведению активных диверсионных актов против украинских военных, — отметили в СБУ.
В ведомстве добавили, что мужчина накапливал оружие и средства поражения, которые изъяли во время обысков.
Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины. Ему грозит от восьми до 15 лет тюрьмы. Следствие продолжается.
Задержание боевика “ДНР”
В мае СБУ сообщила о задержании бывшего боевика “ДНР”, который пытался украсть информацию об украинском вооружении.
У задержанного наемника нашли военный билет “ДНР” и удостоверение так называемой Общественной организации ветеранов Новороссии.