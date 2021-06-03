Контрразведка СБУ задержала завербованного представителями “министерства государственной безопасности ДНР” жителя Донецкой области, который пытался передать важную информацию враждебным спецслужбам.

Следователи установили, что на момент задержания он работал в общественной организации, которая является исполнительным партнером Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Разведчик пытался украсть информацию по заданию кураторов о расположении и охране объектов ВСУ, СБУ, Нацгвардии, ГУР МО и ГНС в Донецкой области.

Также завербованный враждебными спецслужбами украинец должен был передавать данные о перемещении и количестве военной техники и личном составе украинских войск в зоне ООС.

Враждебному агенту сообщили подозрение в создании террористической группы или террористической организации по ч. 1 ст 258-3 Уголовного кодекса.

Разведчики ДНР

10 мая Служба безопасности Украины сообщила о задержании бывшего боевика “ДНР”, который пытался украсть информацию об украинском вооружении.

У задержанного наемника нашли военный билет “ДНР” и удостоверение так называемой “общественной организации ветеранов Новороссии”.