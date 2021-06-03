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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Прикрывался должностью в структуре ООН: СБУ задержала завербованного “ДНР” агента

Прикрывался должностью в структуре ООН: СБУ задержала завербованного “ДНР” агента

Контрразведка СБУ задержала завербованного представителями “министерства государственной безопасности ДНР” жителя Донецкой области, который пытался передать важную информацию враждебным спецслужбам.

Следователи установили, что на момент задержания он работал в общественной организации, которая является исполнительным партнером Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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Разведчик пытался украсть информацию по заданию кураторов о расположении и охране объектов ВСУ, СБУ, Нацгвардии, ГУР МО и ГНС в Донецкой области.

Также завербованный враждебными спецслужбами украинец должен был передавать данные о перемещении и количестве военной техники и личном составе украинских войск в зоне ООС.

Враждебному агенту сообщили подозрение в создании террористической группы или террористической организации по ч. 1 ст 258-3 Уголовного кодекса.

Разведчики ДНР

10 мая Служба безопасности Украины сообщила о задержании бывшего боевика “ДНР”, который пытался украсть информацию об украинском вооружении.

У задержанного наемника нашли военный билет “ДНР” и удостоверение так называемой “общественной организации ветеранов Новороссии”.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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