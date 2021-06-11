Офис Генпрокурора завершил досудебное расследование в уголовном производстве в отношении восьми бывших чиновников Автономной Республики Крым.
Следствием установлено, что чиновники в течение февраля-марта 2014 года, находясь на территории АР Крым и города Севастополя, создали преступную организацию.
Их целью было насильственное свержение конституционного строя и измение границ территории Украины вопреки установленному порядку.
Эти лица, сообщают в Офисе генпрокурора, принимали участие и способствовали оккупации полуострова.
Речь идет о:
- экс-депутате Верховной Рады АР Крым, в дальнейшем – главе так называемого “Совета министров Республики Крым” (Сергее Аксенове),
- экс-председателе Верховной Рады АР Крым, в дальнейшем – главе так называемого “Государственного Совета Республики Крым” (Владимире Константинове),
- бывшем прокуроре Генеральной прокуратуры Украины, в дальнейшем – прокуроре так называемой “Республики Крым” (Наталье Поклонской),
- Севастопольском городском голове,
- экс-начальнике отдела уголовного розыска Симферопольского горуправления ГУ МВД Украины в АР Крым, в дальнейшем – министре внутренних дел так называемой “Республики Крым”,
- начальнике штаба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины, в дальнейшем – начальнике Пограничной службы так называемой “Республики Крым”,
- бывшем депутате Верховной Рады АР Крым, в дальнейшем – первом заместителе председателя Совета министров так называемой “Республики Крым”,
- бывшем начальнике управления СБУ в г. Севастополе, в дальнейшем – начальнике так называемого “ФСБ по Республике Крым”.
Сейчас материалы уголовного производства открыли стороне защиты для ознакомления.
После этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.
Досудебное расследование осуществляли следователи Главного следственного управления СБУ.
Санкции против криминальных авторитетов
21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №203, вводящий в действие решение СНБО относительно санкций против уголовных авторитетов.
Согласно указу, Украина вводит ограничительные меры против 674 человек и 137 компаний.
В частности под санкции попали Сергей Аксенов, так называемый глава “Республики Крым”, Денис Пушилин – глава так называемой “ДНР”, Леонид Пасечник – глава так называемой “ЛНР”.