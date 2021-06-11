Офис Генпрокурора завершил досудебное расследование в уголовном производстве в отношении восьми бывших чиновников Автономной Республики Крым.

Следствием установлено, что чиновники в течение февраля-марта 2014 года, находясь на территории АР Крым и города Севастополя, создали преступную организацию.

Их целью было насильственное свержение конституционного строя и измение границ территории Украины вопреки установленному порядку.

Эти лица, сообщают в Офисе генпрокурора, принимали участие и способствовали оккупации полуострова.

Речь идет о:

экс-депутате Верховной Рады АР Крым, в дальнейшем – главе так называемого “Совета министров Республики Крым” (Сергее Аксенове),

экс-председателе Верховной Рады АР Крым, в дальнейшем – главе так называемого “Государственного Совета Республики Крым” (Владимире Константинове),

бывшем прокуроре Генеральной прокуратуры Украины, в дальнейшем – прокуроре так называемой “Республики Крым” (Наталье Поклонской),

Севастопольском городском голове,

экс-начальнике отдела уголовного розыска Симферопольского горуправления ГУ МВД Украины в АР Крым, в дальнейшем – министре внутренних дел так называемой “Республики Крым”,

начальнике штаба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины, в дальнейшем – начальнике Пограничной службы так называемой “Республики Крым”,

бывшем депутате Верховной Рады АР Крым, в дальнейшем – первом заместителе председателя Совета министров так называемой “Республики Крым”,

бывшем начальнике управления СБУ в г. Севастополе, в дальнейшем – начальнике так называемого “ФСБ по Республике Крым”.

Сейчас материалы уголовного производства открыли стороне защиты для ознакомления.

После этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Досудебное расследование осуществляли следователи Главного следственного управления СБУ.

Санкции против криминальных авторитетов

21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №203, вводящий в действие решение СНБО относительно санкций против уголовных авторитетов.

Согласно указу, Украина вводит ограничительные меры против 674 человек и 137 компаний.

В частности под санкции попали Сергей Аксенов, так называемый глава “Республики Крым”, Денис Пушилин – глава так называемой “ДНР”, Леонид Пасечник – глава так называемой “ЛНР”.