Анексія Криму

Офіс Генпрокурора завершив досудове розслідування в кримінальному провадженні стосовно восьми колишніх високопосадовців Автономної Республіки Крим.

Слідством встановлено, що чиновники упродовж лютого-березня 2014 року, перебуваючи на території АР Крим та міста Севастополя, створили злочинну організацію.

Їхньою метою було насильницьким способом повалити конституційний лад та змінити межі території України всупереч установленому порядку.

Ці особи, зазначають в Офісі генпрокурора, брали участь та сприяли окупації півострова.

Йдеться про:

екс-депутата Верховної Ради АР Крим, у подальшому – голову так званої “Ради міністрів Республіки Крим” (Сергій Аксьонов),

екс-голову Верховної Ради АР Крим, у подальшому – голову так званої “Державної ради Республіки Крим” (Володимир Константинов),

колишнього прокурора Генеральної прокуратури України, у подальшому – прокурора так званої “Республіки Крим” (Наталія Поклонська),

Севастопольського міського голову,

екс-начальника відділу карного розшуку Сімферопольського міськуправління ГУ МВС України в АР Крим, у подальшому – міністра внутрішніх справ так званої “Республіки Крим”,

начальника штабу Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби України, у подальшому – начальника Прикордонної служби так званої “Республіки Крим”,

колишнього депутата Верховної Ради АР Крим, у подальшому першого заступника голови Ради Міністрів так званої “Республіки Крим”,

колишнього начальника управління СБУ в м. Севастополі, у подальшому – начальника так званого “ФСБ по Республіці Крим”.

Наразі матеріали кримінального провадження відкрили стороні захисту для ознайомлення.

Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного слідчого управління СБУ.

Санкції проти кримінальних авторитетів

21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ №203, що вводить в дію рішення РНБО щодо санкцій проти кримінальних авторитетів.

Відповідно до указу, Україна вводить обмежувальні заходи проти 674 осіб та 137 компаній.

Зокрема під санкції потрапили Сергій Аксьонов – так званий очільник “Республіки Крим”, Денис Пушилін – глава так званої “ДНР”, Леонід Пасічник – глава так званої “ЛНР”.