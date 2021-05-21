В пятницу, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №203, который вводит в действие решение СНБО о санкциях против криминальных авторитетов.

Документ вступает в силу 21 мая. Согласно указу, Украина вводит ограничительные меры против ряда преступников. В списке 674 человек и 137 компаний.

В частности под санкции попали Сергей Аксенов — так называемый глава Республики Крым, Денис Пушилин — глава “ДНР”, Леонид Пасечник — глава “ЛНР”.

Среди юридических лиц — российские компании НТВ, Яндекс, Первый канал, ТНТ и другие.

Санкции против криминальных авторитетов

Санкции против криминальных авторитетов и воров принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) во время заседания 14 мая. Об этом в своем видеообращении сообщил Владимир Зеленский.

Речь идет в частности об ограничении против 557 воров в законе и 111 иностранных криминальных авторитетов.