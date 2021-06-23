Боевики препятствовали работе ОБСЕ на Донбассе: зафиксировано почти 300 нарушений

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала почти 300 нарушений на Донбассе в течение 21 июня. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

В Донецкой области обнаружили 254 нарушения, в том числе 117 взрывов, в течение 21 июня. В Луганской области — 36 нарушений, из которых 17 взрывов.

В течение 22 июня наблюдатели зафиксировали 94 нарушения в Донецкой области и ни одного в Луганской.

Также в отчете говорится, что боевики препятствовали работе миссии СММ ОБСЕ, в частности на блокпостах вооруженных формирований вблизи населенных пунктов Староласпа, Горловка и Новая Марьевка. Наблюдатели также заявляют о создании препятствий для беспилотных летательных аппаратов.

В ночь на 21 июня камера ОБСЕ зафиксировала две осветительные ракеты. Также миссия выявила 20 реактивных систем залпового огня в неподконтрольных правительству районе Луганской области. Размещение нарушало линии отвода.

За линиям отвода СММ ОБСЕ обнаружила 13 танков в районе Луганской области, подконтрольный правительству. Они были размещены вблизи железной дороги и жилого квартала.

Наблюдатели также уточнили информацию о том, что в неподконтрольному власти Первомайске Луганской области женщина получила травму в результате подрыва неизвестного вещества. Выяснилось, что гражданка обнаружила опасный предмет во время уборки на кладбище. После взрыва из ее ноги пошла кровь — она ​​обратилась за помощью к медикам.