Бойовики перешкоджали роботі ОБСЄ на Донбасі: зафіксовано майже 300 порушень

Організація з безпеки та співробітництва в Європі зафіксувала майже 300 порушень на Донбасі протягом 21 червня. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

У Донецькій області виявили 254 порушення, зокрема 117 вибухів, протягом 21 червня. У Луганській області – 36 порушень, з яких 17 вибухів.

Протягом 22 червня спостерігачі зафіксували 94 порушення у Донецькій області та жодного у Луганській.

Також у звіті йдеться, що бойовики перешкоджали роботі місії СММ ОБСЄ, зокрема на блокпостах збройних формувань поблизу населених пунктів Староласпа, Горлівка та Нова Мар’ївка. Спостерігачі також заявляють про створення перешкод для безпілотних літальних апаратів.

У ніч на 21 червня камера ОБСЄ зафіксувала дві освітлювальні ракети. Також місія виявила 20 реактивних систем залпового вогню у непідконтрольному уряду районі Луганської області. Розміщення порушувало лінії відводу.

За лініями відводу СММ ОБСЄ виявила 13 танків у районі Луганській області, що підконтрольний уряду. Вони були розміщені поблизу залізниці та житлового кварталу.

Спостерігачі також уточнили інформацію про те, що у непідконтрольному владі Первомайську Луганської області жінка отримала травму внаслідок підриву невідомої речовини. З’ясувалося, що громадянка виявила небезпечний предмет під час прибирання на кладовищі. Після вибуху з її ноги пішла кров – вона звернулася за допомогою до медиків.