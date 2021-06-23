Воровали по 1 млн в месяц: СБУ разоблачила коррупционную схему в Укрзализныце

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему на одном из филиалов АО Укрзализныця. Руководитель Центра управления промышленностью, которое занимается добычей и продажей щебня, наладил коррупционный механизм по реализации товаров только определенным компаниям.

Чиновник требовал взятки от предпринимателей в строительной отрасли, вместо этого он гарантировал, что щебень продадут именно им.

Торговля происходила вне прозрачных процедура, а партии реализовывались оптом. Для получения средств руководитель филиала Укрзализныци привлек к схеме сообщника, который выступал посредником.

Силовики задержали участника преступной сделки в Киеве во время получения части взятки в размере 87,5 тыс. грн. Сейчас правоохранители решают вопрос о сообщении о подозрении главному фигуранту дела.

Следствие составило, что убытки бюджета, нанесенные в результате незаконных действий, ежемесячно достигали 1 млн грн.