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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Крали на 1 млн щомісяця: СБУ викрила корупційну схему в Укрзалізниці

корупція Укрзалізниця

Служба безпеки України викрила корупційну схему на одній з філій АТ Укрзалізниця. Керівник Центру управління промисловістю, яке займається видобутком і продажем щебеню, налагодив корупційний механізм з реалізації товарів лише визначеним компаніям.

Посадовець вимагав хабарі від підприємців у будівельній галузі, натомість він гарантував, що щебінь продадуть саме їм.

Торгівля відбувалася поза прозорими процедурами, а партії реалізовувалися оптом. Для отримання коштів керівник філії Укрзалізниці залучив до схеми спільника, який виступав посередником.

Силовики затримали учасника злочинної оборудки у Києві під час отримання частини хабаря у розмірі 87,5 тис. грн. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення про підозру головному фігуранту справи.

Слідство становило, що збитки бюджету, заподіяні внаслідок незаконних дій, щомісяця сягали 1 млн грн.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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