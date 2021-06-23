Крали на 1 млн щомісяця: СБУ викрила корупційну схему в Укрзалізниці

Служба безпеки України викрила корупційну схему на одній з філій АТ Укрзалізниця. Керівник Центру управління промисловістю, яке займається видобутком і продажем щебеню, налагодив корупційний механізм з реалізації товарів лише визначеним компаніям.

Посадовець вимагав хабарі від підприємців у будівельній галузі, натомість він гарантував, що щебінь продадуть саме їм.

Торгівля відбувалася поза прозорими процедурами, а партії реалізовувалися оптом. Для отримання коштів керівник філії Укрзалізниці залучив до схеми спільника, який виступав посередником.

Силовики затримали учасника злочинної оборудки у Києві під час отримання частини хабаря у розмірі 87,5 тис. грн. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення про підозру головному фігуранту справи.

Слідство становило, що збитки бюджету, заподіяні внаслідок незаконних дій, щомісяця сягали 1 млн грн.