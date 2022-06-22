22 июня 1941. Великая Отечественная или немецко-советская война?

Июнь, 22 в 11:14

Утром 22 июня 1941 года началась немецко-советская война.

Осталось не так много тех, кто еще помнит сообщение советского радио о нападении Германии на СССР в исполнении диктора Юрия Левитана.

Для многих более привычным названием остается Великая Отечественная война, однако народную память о кровавых 1941-44 годах объединяет общая трагедия.

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Немецкая директива №21, более известная под названием план Барбаросса, была главным документом плана войны против СССР.

В плане, названном в честь императора Римской империи, перед вооруженными силами Рейха ставилась задача победить Советский Союз в одной быстротечной кампании.

По разным оценкам, немецко-советская война унесла жизни более 14 млн украинцев. Отдельной и не менее тяжелой страницей является геноцид еврейского населения — за годы оккупации в Украине было убито более 1,5 млн евреев.

В этих нечеловеческих условиях, когда нарушались законы войны и целью было уничтожение мирного населения, историческая память о начале немецко-советской войны играет важную роль.

Факты ICTV объясняют, как правильно называть один из важнейших эпизодов Второй мировой войны, и публикуют воспоминания очевидцев, которые проживали в разных уголках Украины и запомнили ее по-разному.

История и локальные воспоминания

Село Утешков, Бусский район, Львовская область

Учительница Ольга Владимировна с грустью вспоминает военные годы: нацистские войска вошли в село уже на следующий день после начала войны, 23 июня.

— Мать рассказывала, что было их немного. У нас немцы задержались ненадолго: им нужна была железная дорога, что проходила недалеко от села. Детей, помню, угощали импортными конфетами, а еще часто играли на губных гармошках.

Председателем Утешкова в течение всего времени оккупации был местный мужчина, которого все уважали. Он добился того, чтобы вновь открылась церковь, которую закрыли в 1939 году после прихода советской власти.

— В окрестных селах партизанить было некому. У нас были бандеровцы, которые уходили в леса и боролись и с теми, и с теми (советскими и немецкими войсками, – Ред.).

Ольга Владимировна добавила, что местные жители немцев не боялись: сравнивая с событиями 1939 года, когда Галичина вошла в состав СССР, немецкая оккупация была почти неощутимой.

— Уже после того, как вернулись коммунисты, первым делом они устроили публичный расстрел нашего отца из церкви. Потому что сказали, что сотрудничал с немцами, хотя он просто служил в церкви. А дом его забрали и сделали там контору колхоза.

Городок Меджибож, Летичевский район, Хмельницкая область

Руководитель хора замковой церкви Ольга Васильевна помнит, что немцы появились в городе в начале июля 1941 года. Нацистские войска расположились неподалеку от Меджибожского замка, известного архитектурного памятника XIV-XVI века, где раньше бывали и Богдан Хмельницкий, и Тарас Шевченко, и гетман Павел Скоропадский.

По состоянию на конец 1930-х годов большинство населения городка составляли евреи. Именно они стали главной мишенью для нацистов.

— В первые же дни начались обыски всех домов: немцы никого не грабили, им нужны были евреи. Мать рассказывала, что заставляли говорить скороговорки, чтобы услышать, есть ли в произношении еврейский акцент. За несколько дней на месте бедного еврейского квартала в центре города построили гетто.

В гетто попали все евреи, которые не успели убежать из Меджибожа. Нацисты и полицаи, которых отбирали из местного населения, использовали их как бесплатную рабочую силу: евреи ремонтировали дороги, чистили реки и прокладывали мосты.

Гетто полностью огородили колючей проволокой, а в построенных бараках проживали более 3 тыс. людей. 22 сентября 1942 года всех их расстреляли в овраге за Меджибожем.

— Мы все выходили из домов, чтобы посмотреть, как их ведут: люди шли уставшие, опухшие от голода и слез. Помню, шел сильный дождь. Одна девушка попыталась сбежать и вырвалась из колонны, однако ее сразу застрелил полицай, а тело оставили на дороге. Назад никто из них уже не вернулся.

От немецких пуль Меджибожский замок не пострадал. Православная церковь работала, а вот местный костел оказался на территории гетто.

В то же время к украинцам оккупационная администрация относилась лучше. Работу в колхозах отменили, на территории замка открыли швейный цех, куда звали женщин для пошива военной формы, работали школа, рынок и больница.

Разное и одинаковое отношение

По мнению доцента кафедры всемирной истории Национального университета Черниговский коллегиум Игоря Кондратьева, различия в отношении немцев к гражданскому населению в первые дни войны объясняются просто.

— Дело в том, что в 1941 году галичане уже имели опыт жизни в немецкоязычном мире, поэтому их считали безопасными для Рейха. Относительно тех, кто жил восточнее от Збруча, были серьезные подозрения, ведь туда большевизм пришел еще в начале 1920-х годов.

Однако война действительно затронула каждого: мужчин мобилизовали, женщины, дети и пожилые люди оставались жить в оккупации, кто-то уходил в ряды партизан или бандеровцев.

В то же время многие украинцы восприняли нападение немцев как хорошее известие.

Деятель украинского повстанческого движения, основатель и генерал-хорунжий УПА Полесская сечь Тарас Бульба-Боровец в своих воспоминаниях описал приход немцев в его село Быстричи на Ровенщине.

— Местные жители не могли дождаться понедельника (война началась в воскресенье), чтобы начать работу на своих полях, которые были отобраны в колхоз. После того, как немцы зашли в село, их никто не боялся, а они никого не обижали, — рассказал Игорь Васильевич.

Отношение к нацистам изменилось, когда они начали издеваться, а затем массово истреблять евреев. Украинцы почувствовали беззащитность, так как поняли, что могут стать следующими.

Великая Отечественная или немецко-советская?

Игорь Кондратьев убежден, что Великая Отечественная война — термин искусственный. В самом названии была заложена борьба за Отчизну, которой тогда для украинцев был Советский Союз.

Однако это шло в разрез с мировыми событиями, так как война продолжалась в более 60 странах.

— Эту идею большевики украли: Отечественной войной называлась кампания Российской империи против войск Наполеона в 1812 году. В случае войны против Гитлера, название Великая Отечественная война должно было еще и затушевать период открытого сотрудничества с Рейхом в 1939-1941 годах, когда Советский Союз также был агрессором.

Для части украинцев война началась еще в 1939 году, когда на территорию Западной Украины не менее “вероломно” вступила Красная армия.

— Сейчас принято замалчивать, что на стороне Гитлера воевало около миллиона бывших граждан СССР, среди которых были далеко не только украинцы. И почти все люди делали это не из-за симпатии к нацизму, а из-за ненависти к большевизму.

Историк подчеркнул, что в законе о декоммунизации, который приняла Украина в 2015 году, термин Великая Отечественная война 1941-1945 годов заменили на Вторая мировая война 1939-1945 годов.

— Во-первых, это объективно с исторической точки зрения, и именно этот термин употребляется во всех других странах. Во-вторых, этот термин охватывает не только эпизод немецко-советской войны, но и само начало Второй мировой – кампанию по захвату Польши, в которой непосредственное участие принимали советские войска, и от чего пострадали десятки тысяч украинцев, — подчеркнул Игорь Васильевич.

Сейчас 22 июня в Украине – День скорби и чествования памяти жертв войны.

В этот день стоит поблагодарить бабушек и дедушек, которые сохранили воспоминания о войне, и минутой молчания почтить память всех погибших.

Фото: Українські пам’ятки, ДІКЗ Межибіж, Український інтерес