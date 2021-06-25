В шести регионах Украины СБУ разоблачила сеть интернет-агентов, которые работали на Россию

Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональную сеть агитаторов, которые работали по заказу иностранных спецслужб.

Злоумышленники распространяли через интернет призывы к изменению государственной границы и свержению конституционного строя в Украине.

Во время следственных действий у пропагандистов обнаружили компьютерную технику, оборудование и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас восьми злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины.

— В частности, спецоперация прошла в Киеве, Мариуполе, на Сумщине, Винницкой, Черкасской областях и в Закарпатье, — сообщают в СБУ.

В столице Украины работники СБУ разоблачили уроженца Донецкой области, который публично призывал к захвату государственной власти и вступлению в ряды незаконных вооруженных формирований так называемых ДНР и ЛНР.

Он распространял контент через собственные аккаунты в социальных сетях.

Инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что распространяемые тексты содержали призывы к насильственному изменению действующей власти в Украине.

В Мариуполе киберспециалисты СБУ разоблачили и заблокировали деятельность местного жителя, который работал с контентом на персональных страницах соцсетей, запрещенных в Украине.

Публикации об изменении государственной границы Украины и призывы к ведению агрессивной войны были зафиксированы на страницах его аккаунта.

Сейчас проверяют информацию о сотрудничестве злоумышленника со спецслужбами РФ через одну из общественных организаций.

В Сумской области сообщили о подозрении жителю города Путивль, который распространял в сети материалы с призывами к свержению конституционного строя в Украине.

В Черкасской области разоблачен интернет-агитатор на призывах к захвату государственной власти и физической расправе с чиновниками.

Также задержали жительницу региона, которая агитировала за изменение границ нашей страны.

В Закарпатской области заблокировали деструктивную интернет-активность двух местных жителей. Злоумышленники распространяли в социальных сетях призывы к отделению украинских территорий, где проживают национальные меньшинства.

В Винницкой области, по материалам органов госбезопасности, осужден злоумышленник, агитационные действия против территориальной целостности Украины которого также были разоблачены накануне.

В шести регионах Украины СБУ разоблачила сеть интернет-агентов, которые работали на Россию / 5 фотографий

СБУ продолжает мероприятия, направленные на выявление и блокирование попыток иностранных спецслужб использовать интернет-пространство для проведения подрывной деятельности против Украины.