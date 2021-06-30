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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Арахамия выиграл $300 благодаря победе сборной Украины на Евро-2020

Арахамия выиграл $300 благодаря победе сборной Украины на Евро-2020

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия выиграл $300 благодаря победе сборной Украины против Швеции на Евро-2020. Об этом он рассказал в комментарии журналистам.

Нардеп поделился, что угадал счет матча, благодаря чему и выиграл деньги. По словам Арахамии, он смотрел матч в пабе, а выигранные средства потратил, купив другим посетителям пиво.

В то же время на вопрос журналистов, кто именно забил голы, парламентарий ответить не смог.

— То, что футбол был действительно ярким, это правда, и то, что верили все. Я думаю, что здесь также помог флешмоб. Я уже говорю, давайте делать новый флешмоб. Мы люди суеверные, если что-то случилось и оно сработало, надо повторить …

Матч Украина — Швеция

Во вторник, 29 июня, в Шотландии состоялся матч Украина — Швеция. Первый гол забил нападающий Александр Зинченко, однако впоследствии шведам удалось сравнять счет.

Победный гол украинцы реализовали уже на втором дополнительном тайме — на 121 минуте благодаря передаче Зинченко мяч в ворота соперников забил Артем Довбик.

Детальный обзор матча Украина — Швеция смотрите в материале.

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