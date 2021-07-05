Суд отменил требование НАПК уволить Витренко с должности главы Нафтогаза

Юрий Витренко остается главой правления компании Нафтогаз. Поскольку Окружной административный суд Киева остановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции от 1 июля, в котором требовалось разорвать с ним контракт.

В компании объяснили, что решение суда логично согласуется с выводами международной юридической компании, которые есть в распоряжении Нафтогаза и свидетельствуют, что НАПК действовало с очевидными нарушениями закона.

Поскольку в случае выявления нарушений, на которые ссылается Нацагентство, для прекращения трудового договора с Юрием Витренко оно должно обратиться в суд, а не направлять предписание наблюдательного совета Нафтогазу.

15 июня в Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции заявили, что при назначении Юрия Витренко на должность главы Нафтогаза были нарушены некоторые нормы закона. Поскольку он занял ее ранее, чем через год после завершения работы в Министерстве энергетики.

Поэтому НАПК требовало отменить распоряжение Кабмина о назначении Юрия Витренко главой правления Нафтогаза и разорвать с ним контракт.

Источник: Нафтогаз

Фото: Минэнергетики