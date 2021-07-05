Суд скасував вимогу НАЗК звільнити Вітренка з посади очільника Нафтогазу

Юрій Вітренко залишається головою правління компанії Нафтогаз. Оскільки Окружний адміністративний суд Києва зупинив дію припису Національного агентства з питань запобігання корупції від 1 липня, у якому вимагалося розірвати з ним контракт.

У компанії пояснили, що рішення суду логічно узгоджується із висновками міжнародної юридичної компанії, які є у розпорядженні Нафтогазу та свідчать, що НАЗК діяло з очевидними порушеннями закону.

Оскільки у разі виявлення порушень, на які посилається Нацагентство, для припинення трудового договору з Юрієм Вітренком воно мало звернутися до суду, а не спрямовувати припис до наглядової ради Нафтогазу.

15 червня у Нацагентстві з питань запобігання корупції заявили, що під час призначення Юрія Вітренка на посаду очільника Нафтогазу були порушені деякі норми закону. Оскільки він обійняв її раніше, ніж через рік після завершення роботи в Міністерстві енергетики.

Тому НАЗК вимагало скасувати розпорядження Кабміну про призначення Юрія Вітренка головою правління Нафтогазу та розірвати із ним контракт.

Джерело: Нафтогаз

Фото: Міненергетики