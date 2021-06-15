НАК Нафтогаз Украины будет оспаривать предписание главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александра Новикова, в соответствии с которым должны отменить распоряжение Кабмина о назначении Юрия Витренко председателем правления Нафтогаза и разорвать с ним контракт.

НАПК во время мониторинга пришло к выводу, что Витренко нарушил нормы п. 1 ч. 1 ст. 26 Закона Украины О предотвращении коррупции, поскольку с 21 декабря 2020 года по 28 апреля 2021-го, пока занимал должность и. о. министра энергетики, системно участвовал в подготовке решений о деятельности НАК Нафтогаз Украины.

Однако, в соответствии с законом, после увольнения в течение года он не должен был участвовать в руководстве организациями, на которые мог влиять, когда работал на государство.

Такую позицию НАПК в Нафтогазе называют типичным примером выборочного правосудия и предвзятого отношения.

Председатель правления Нафтогаза отмечает, что у него не было полномочий для подготовки или участия в подготовке решений компании.

– Минэнерго не было органом управления компании. Таким органом был Кабмин. Я как исполняющий обязанности министра не входил в состав Кабинета министров, поэтому и не голосовал при принятии решений Кабмином. Также я не был руководителем или членом НКРЭКУ, – объясняет Юрий Витренко.

Кроме того, убеждает глава Нафтогаза, смысл ограничений Закона Украины О предотвращении коррупции заключается в том, чтобы чиновники не предоставляли преференций лицам частного права, рассчитывая на дальнейшее трудоустройство или получение другой неправомерной выгоды от юридического лица.

– Решение о моем назначении принял Кабмин, поэтому вообще абсурдно говорить, что меня “отблагодарили”, взяв на работу, – отмечает Витренко.

Также он ссылается на заключение Института государства и права им. В. Корецкого, в котором указано, что контракт с Юрием Витренко не нарушает антикоррупционные ограничения.

О намерении обжаловать предписание НАПК сообщили и в Министерстве юстиции Украины.

Смена руководства Нафтогаза

28 апреля 2021 года Кабмин провел заседание общего собрания акционеров Нафтогаза и признал деятельность компании в течение 2020 года неудовлетворительной.

Из-за этого уволили главу правления Андрея Коболева. Члены Наблюдательного совета заявили о добровольной отставке.

Вместо Коболева председателем правления назначили Юрия Витренко, который с 21 декабря 2020 года занимал должность и. о. министра энергетики Украины.

13 мая Юрий Витренко подписал контракт о том, что будет возглавлять НАК Нафтогаз в течение 12 месяцев.

Подробнее о смене руководства Нафтогаза читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: НАК Нафтогаз, Министерство юстиции