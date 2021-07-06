Шевченковская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя одного из интернатных коммунальных учреждений Киева и начальника отдела Департамента социальной политики КГГА по факту получения неправомерной выгоды.

Чиновники КГГА требовали взятку $6 тыс. у гражданина пожилого возраста за предоставление возможности постоянно проживать в социально-медицинском учреждении с полным обеспечением и беспрепятственное прохождение соответствующей комиссии.

В ходе задержания один из злоумышленников пытался избавиться от денег.

Сейчас обвинительный акт в отношении двух должностных лиц направили в Святошинский районный суд Киева для рассмотрения по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до десяти лет с конфискацией и лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

На имущество подозреваемых уже наложили арест, а также применили меры пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование осуществлялось прокурорами совместно со следователями Шевченковского УП ГУНП в Киеве по оперативному сопровождению УСР в Киеве ДСР НП Украины.

Источник: Киевская городская прокуратура