Шевченківська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно керівника однієї з інтернатних комунальних установ Києва та начальника відділу Департаменту соціальної політики КМДА за фактом отримання неправомірної вигоди.

Чиновники вимагали хабар $6 тис. від громадянина похилого віку за надання можливості постійно проживати у соціально-медичній установі з повним забезпеченням та безперешкодне проходження відповідної комісії.

Під час затримання один із зловмисників намагався позбутися грошей.

Наразі обвинувальний акт щодо двох посадовців скеровано до Святошинського районного суду Києва для розгляду за фактом отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до десяти років з конфіскацією майна, а також із позбавленням права обіймати посади терміном до трьох років.

На майно підозрюваних вже накладено арешт з метою забезпечення можливої конфіскації, застосовано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту та особистого зобов’язання.

Досудове розслідування здійснювали прокурори спільно зі слідчими Шевченківського УП ГУНП у місті Києві за оперативного супроводження УСР у місті Києві ДСР НП України.

Джерело: Київська міська прокуратура