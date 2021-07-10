Украинские пограничники начали летать над Карпатами — удивительное видео мониторингов

Украинские пограничники на вертолетах Airbus Н125 совершили воздушный мониторинг границы с Румынией, а также облетели самую высокую вершину Украины — гору Говерлу.

Сейчас в Карпатах пограничники осуществляют тренировочные полеты Госпогранслужбы. Видео воздушного мониторинга границы с Румынией и полета над Говерлой уже опубликовали.

— Именно Airbus Н125 установил мировой рекорд приземления и взлета. В 2005 году вертолет приземлился на высоте 8848 м на самой высокой вершине земного шара — горе Эверест, — информируют в Госпогранслужбы.

— Тренировочные полеты летного состава Харьковской и Одесской отдельных авиационных эскадрилий Госпогранслужбы проходят в Карпатах. Со спецификой применения новых вертолетов Н125 в горах пограничники знакомятся с наставничества Уильяма Пасху, представителя завода-производителя Airbus, — сообщает Госпогранслужба.

В ведомстве подчеркнули, что вертолет Н125 считают лучшим в мире для выполнения полетов, в частности, в горной местности. Он мощный, маневренный и позволяет выполнять посадки в сложных условиях.

Сейчас пограничники используют два вертолета Н125 французской компании Airbus Helicopter, которые прибыли в Украину в январе 2020 года. Уже в ближайшее время из Франции должны поступить новые вертолеты Airbus Н125, которые пополнят авиапарк ГНСУ.

— Для этих винтокрылых машин уже готовы экипажи, которые смогут эффективно выполнять задачи по воздушному мониторинга границы, как на равнинных, так и на горных участках, — говорится в сообщении.

В настоящее время в Госпогранслужбе продолжают активно готовить специалистов, которые могут пилотировать Airbus Н125, а также механиков, способных обеспечивать надлежащее техническое состояние вертолетов.

— До конца этого года украинское пограничное ведомство должно получить еще до десяти вертолетов Airbus Н125. Эти машины прибудут уже с необходимым оптико-электронным оборудованием для мониторинга границы и побережья пограничных водных объектов, — добавили пограничники.

Всего же ГНСУ получит 24 новых вертолета Airbus Helicopter Н125.