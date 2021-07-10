Українські прикордонники почали літати над Карпатами – вражаюче відео тренувальних моніторингів

Українські прикордонники на вертольотах Airbus Н125 здійснили повітряний моніторинг кордону з Румунією, а також облетіли найвищу вершину України – гору Говерлу.

Наразі у Карпатах прикордонники здійснюють тренувальні польоти Держприкордонслужби. Відео повітряного моніторингу кордону з Румунією і польоту над Говерлою вже оприлюднили.

– Варто зазначити, що саме Airbus Н125 встановив світовий рекорд приземлення і злету. У 2005 році вертоліт приземлився на висоті 8 848 м на найвищій вершині земної кулі – горі Еверест, – інформують у Держприкордонслужбі.

– Тренувальні польоти льотного складу Харківської і Одеської окремих авіаційних ескадрилій Держприкордонслужби проходять в Карпатах. Зі специфікою застосування нових вертольотів Н125 в горах прикордонники знайомляться з наставництва Вільяма Великдень, представника заводу-виробника Airbus, – повідомляє Держприкордонслужба.

У відомстві підкреслили, що вертоліт Н125 вважають кращим в світі для виконання польотів, зокрема, в гірській місцевості. Він потужний, маневрений і дозволяє виконувати посадки в найскладніших умовах.

Зазначено, що зараз прикордонники використовують два вертольоти Н125 від французької компанії Airbus Helicopter, які прибули в Україну в січні 2020 року. Вже найближчим часом з Франції мають надійти нові вертольоти Airbus Н125, які поповнять авіапарк ДПСУ.

– І для цих гвинтокрилих машин вже готові екіпажі, які зможуть ефективно виконувати завдання по повітряному моніторингу кордону, як на рівнинних, так і на гірських ділянках, – сказано в повідомленні.

В даний час в Держприкордонслужбі триває активна підготовка фахівців, які можуть пілотувати Airbus Н125, а також механіків, здатних забезпечувати належний технічний стан вертольотів.

– До кінця цього року українське прикордонне відомство очікує отримати ще до десяти вертольотів Airbus Н125. Планується, що ці машини прибудуть вже з необхідним оптико-електронним обладнанням для моніторингу кордону і узбережжя прикордонних водних об’єктів, – додали прикордонники.

Всього ж ДПСУ має отримати 24 нових вертольота Airbus Helicopter Н125.