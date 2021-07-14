Контрабанду Apple на 30 млн грн в Борисполе разоблачила СБУ

Служба безопасности Украины в Борисполе разоблачила крупную партию контрабанды. Дельцы планировали незаконно ввести в страну продукции Apple на более чем 30 млн грн, ювелирные украшения и табак для кальяна.

По данным СБУ, для уклонения от уплаты обязательных таможенных платежей контрабандисты переправляли груз под видом отправлений с личными вещами.

В посылках выявили более 4700 единиц техники Apple, а также партию брендовых ювелирных изделий. Кроме этого, в отправлениях обнаружили незадекларированные 168 упаковок кальянного табака и 715 кг табачных смесей.

— Злоумышленники наладили каналы незаконного перемещения в Украину электронных товаров и табачных изделий из стран Ближнего Востока и ЕС. Для прикрытия они вносили в товаросопроводительные документы недостоверные сведения о наименовании груза, — сообщили в СБУ.

Эту продукцию дельцы планировали реализовывать через аффилированные точки продаж.

Гаджетов Apple на 30 млн грн: в Борисполе разоблачили крупную партию контрабанды / 6 фотографий

Сейчас правоохранители ищут других людей, причастных к переправке этой партии контрабандной продукции. Продолжается следствие.