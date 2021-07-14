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Факти / Україна
Максим Зайченко |

Гаджетів Apple на 30 млн грн: у Борисполі викрили велику партію контрабанди

контрабанда сбу

Служба безпеки України в Борисполі викрила велику партію контрабанди. Ділки планували незаконно ввести в країну продукції Apple на понад 30 млн грн, ювелірні прикраси та тютюн для кальяну.

За даними СБУ, для ухилення від сплати обов’язкових митних платежів контрабандисти переправляли вантаж під виглядом відправлень з особистими речами.

У посилках виявили понад 4700 одиниць техніки Apple, а також партію брендових ювелірних виробів. Крім цього, у відправленнях виявили незадекларовані 168 упакувань кальянного тютюну і 715 кг тютюнових сумішей.

– Зловмисники налагодили канали незаконного переміщення в Україну електронних товарів і тютюнових виробів з країн Близького Сходу та ЄС. Для прикриття вони вносили в товаросупровідні документи недостовірні відомості про найменування вантажу, – повідомили в СБУ. 

Цю продукцію ділки планували реалізовувати через афілійовані точки продажів. 

Контрабанду Apple на 30 млн грн в Борисполі викрила СБУ
Контрабанду Apple на 30 млн грн в Борисполі викрила СБУ
Контрабанду Apple на 30 млн грн в Борисполі викрила СБУ
Контрабанду Apple на 30 млн грн в Борисполі викрила СБУ
Контрабанду Apple на 30 млн грн в Борисполі викрила СБУ
Контрабанду Apple на 30 млн грн в Борисполі викрила СБУ
Контрабанду Apple на 30 млн грн в Борисполі викрила СБУ
Контрабанду Apple на 30 млн грн в Борисполі викрила СБУ
Контрабанду Apple на 30 млн грн в Борисполі викрила СБУ
Контрабанду Apple на 30 млн грн в Борисполі викрила СБУ
Контрабанду Apple на 30 млн грн в Борисполі викрила СБУ
Контрабанду Apple на 30 млн грн в Борисполі викрила СБУ
Гаджетів Apple на 30 млн грн: у Борисполі викрили велику партію контрабанди / 6 фотографий

Зараз правоохоронці шукають інших людей, причетних до переправлення цієї партії контрабандної продукції. Триває слідство. 

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Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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