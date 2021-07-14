Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала 57 единиц разнообразного вооружения вне выделенных пределов хранения на временно оккупированных территориях Донецкой области.

Об этом ОБСЕ сообщает в ежедневном отчете и 13 июля и в добавляет, что вооружение боевики разместили на двух полигонах Донетчины.

По данным СММ ОБСЕ, с нарушением соблюдения линий разведения размещены три гаубицы 122 калибра недалеко от населенного пункта Ольховка.

Кроме этого боевики стянули 30 танков неустановленного типа в Терновое, а еще шесть крупнокалиберных гаубиц, три противотанковых орудия, 15 танков и три буксировочных миномета — к Покровке.

У поселка Терновое беспилотник ОБСЕ зафиксировал четыре единицы самоходных гаубиц, а на одном из блокпостов боевиков заметили, как российский наемник руководил белым квадрокоптером, который не принадлежит миссии.

Ранее ОБСЕ сообщало, что незаконные вооруженные формирования стянули танки и другое тяжелое вооружение в запрещенные районы Луганской области — более 30 танков, 26 боевых бронированных машин, 18 буксировочных и девять самоходных гаубиц и другое.

Источник: ОБСЕ