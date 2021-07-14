Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала 57 одиниць різноманітного озброєння поза виділеними межами зберігання на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

Про це ОБСЄ повідомляє у щоденному звіті та 13 липня та додає, що озброєння бойовики розмістили на двох полігонах Донеччини.

За даними СММ ОБСЄ, з порушенням дотримання ліній розведення розміщено три гаубиці 122 калібру неподалік населеного пункту Вільхівка.

Окрім цього бойовики стягнули 30 танків невстановленого типу до Тернового, а ще шість великокаліберних гаубиць, три протитанкових гармати, 15 танків і три буксирувальних міномети – до Покровки.

Біля селища Тернове безпілотник ОБСЄ зафіксував чотири одиниці самохідних гаубиць, а на одному з блокпостів бойовиків помітили, як російський найманець керував білим квадрокоптером, що не належить місії.

Раніше ОБСЄ повідомляло, що незаконні збройні формування стягнули танки та інше важке озброєння в заборонені райони Луганської області – понад 30 танків, 26 бойових броньованих машин, 18 буксирувальних та дев’ять самохідних гаубиць та інше.

Джерело: ОБСЄ