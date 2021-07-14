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Факти / Україна
Софія Зінов'єва |

Понад 50 одиниць озброєння: бойовики стягнули на Донеччину танки та гаубиці

Понад 50 одиниць озброєння: бойовики стягнули на Донеччину танки та гаубиці

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала 57 одиниць різноманітного озброєння поза виділеними межами зберігання на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

Про це ОБСЄ повідомляє у щоденному звіті та 13 липня та додає, що озброєння бойовики розмістили на двох полігонах Донеччини.

За даними СММ ОБСЄ, з порушенням дотримання ліній розведення розміщено три гаубиці 122 калібру неподалік населеного пункту Вільхівка.

Окрім цього бойовики стягнули 30 танків невстановленого типу до Тернового, а ще шість великокаліберних гаубиць, три протитанкових гармати, 15 танків і три буксирувальних міномети – до Покровки.

Біля селища Тернове безпілотник ОБСЄ зафіксував чотири одиниці самохідних гаубиць, а на одному з блокпостів бойовиків помітили, як російський найманець керував білим квадрокоптером, що не належить місії.

Раніше ОБСЄ повідомляло, що незаконні збройні формування стягнули танки та інше важке озброєння в заборонені райони Луганської області – понад 30 танків, 26 бойових броньованих машин, 18 буксирувальних та дев’ять самохідних гаубиць та інше.

Джерело: ОБСЄ

Фото: Depositphotos

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