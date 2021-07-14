Саммит Нормандской четверки на уровне глав государств Украины, Германии, Франции и России по имплементации проекта Ключевых кластеров по выполнению Минских договоренностей может сотояться в ближайшее время.
По словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, главной задачей для всех стран сейчас остается восстановление мира на Донбассе.
— Одним из механизмов для достижения мира, должен стать проект Ключевых кластеров по выполнению Минских договоренностей, подготовленный Германией и Францией, который Украина поддержала. Следующим шагом должен стать саммит N4, который состоится в ближайшее время, — написал Ермак на своей странице в Facebook.
По итогам рабочего визита вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в Германию он отметил, что безопасность стала одним из ключевых вопросов переговоров с немецкими коллегами.
— Северный поток-2 — это вызов безопасности, который несет эскалацию угроз для всего региона. Северный поток-2 нарушает принципы Энергетического Союза и антимонопольного законодательства ЕС, — добавил Ермак.
Руководитель Офиса президента выразил надежду, что Германия будет способствовать формированию единой позиции ЕС по вопросам европейской интеграции и членства Украины в НАТО, а также подчеркнул, что по итогам визита в Германию стало очевидно, что никто без учета интересов Украины и гарантий их соблюдения ничего решать не будет.
— В Германии поднимались и вопросы угроз Украины через концентрацию российских войск и ее границ, проведение ключевых реформ в Украине, привлечение в Украину европейских инвесторов и развития зеленой энергетики в Украине, — сообщил Ермак.
Источник: Руководитель ОП Андрей Ермак