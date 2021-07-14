Саміт Нормандської четвірки на рівні глав держав України, Німеччини, Франції та Росії по імплементації проекту Ключових кластерів по виконанню Мінських домовленостей може відбутися найближчим часом.

За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, головним завданням для всіх країн зараз залишається відновлення миру на Донбасі.

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– Одним з механізмів для досягнення миру, повинен стати проект Ключових кластерів по виконанню Мінських домовленостей, підготовлений Німеччиною і Францією, який Україна підтримала. Наступним кроком має стати саміт N4 , який відбудеться найближчим часом, – написав Єрмак на своїй сторінці в Facebook.

За підсумками робочого візиту разом з президентом України Володимиром Зеленським у Німеччину він зазначив, що безпека стала одним з ключових питання переговорів з німецькими колегами.

– Північний потік-2 – це виклик безпеки, який несе ескалацію загроз для всього регіону. Північний потік-2 порушує принципи Енергетичного Союзу і антимонопольного законодавства ЄС , – додав Єрмак.

Керівник Офісу президента висловив сподівання, що Німеччина сприятиме формуванню єдиної позиції ЄС з питань європейської інтеграції та членства України в НАТО, а також підкреслив, що за підсумками візиту до Німеччини стало очевидно, що ніхто без урахування інтересів України і гарантій їх дотримання нічого вирішувати не буде.

У Німеччині піднімалися і питання загроз Україні через концентрацію російських військ та її кордонів, проведення ключових реформ в Україні, залучення в Україну європейських інвесторів і розвитку зеленої енергетики в Україні, повідомив Єрмак.

Джерело: Керівник ОП Андрій Єрмак